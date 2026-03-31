Advierten multas a automovilistas mexicanos en Eagle Pass por falta de documentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de Eagle Pass recordaron a los automovilistas mexicanos que ingresan a esa ciudad de Texas la importancia de contar con seguro de automóvil y licencia de conducir vigentes, ya que estos documentos pueden ser requeridos en caso de cometer alguna infracción.

Importancia de la documentación

La directora de la Policía, Amy González, señaló que todos los conductores, incluidos visitantes extranjeros, deben respetar las leyes de tránsito al circular por dicha ciudad.

Explicó que, al momento de cometer una falta, los oficiales pueden solicitar tanto la licencia de conducir como el comprobante de seguro del vehículo, y no contar con ellos puede derivar en sanciones económicas que son canalizadas a la Corte Municipal.

Multas por infracciones

Detalló que las multas pueden alcanzar los 267 dólares por no portar seguro vigente; 132 dólares por conducir con licencia vencida; y 202 dólares por no presentar licencia de conducir.

Ante ello, se exhortó a los automovilistas que cruzan la frontera a verificar con anticipación que su documentación esté en regla, a fin de evitar contratiempos y sanciones.