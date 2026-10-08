Alista UPPN techumbre gracias al Gobierno del Estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La nueva techumbre de la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) registra avances conforme a lo previsto y podría quedar concluida en aproximadamente un mes, informó el rector del plantel, Raúl Alejandro Vela Erhard.

Avances en la construcción de la techumbre

El directivo señaló que sostuvo una reunión con Julio Long, titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), para revisar el avance de los trabajos de la estructura metálica, proyectada como una de las más grandes de Coahuila.

Vela Erhard explicó que la obra consiste en una techumbre tipo domo que permitirá a la comunidad universitaria realizar actividades académicas, deportivas y cívicas con mayor comodidad y protección ante las condiciones climáticas.

Estimó que, una vez concluidos los trabajos, el espacio podrá ser entregado para uso de estudiantes y demás integrantes de la institución.

El rector reconoció las gestiones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la intervención del diputado local Guillermo "Memo" Ruiz y de la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, para concretar el proyecto.

Impacto en la comunidad universitaria

Añadió que estas gestiones también han contribuido al impulso de obras de infraestructura en otros planteles educativos de Piedras Negras.