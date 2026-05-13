NFL confirma 9 partidos internacionales para 2026: 49ers en México

La NFL confirmó el calendario completo de sus Juegos Internacionales para la Temporada 2026 y lo hizo con una estructura histórica: serán nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, distribuidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios, la mayor expansión global que ha presentado la liga hasta ahora.

El recorrido internacional comenzará desde la Semana 1, cuando los 49ers de San Francisco enfrenten a los Rams de Los Ángeles el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground, en Australia, un duelo que marcará el primer partido de temporada regular de la NFL en ese país.

Partidos en Brasil y Europa

La cartelera continuará en Brasil, Londres, París, Madrid, Múnich y cerrará en la Ciudad de México con uno de los juegos más esperados por la afición mexicana. México tendrá el cierre del calendario internacional.

El regreso de la NFL a México quedó programado para la Semana 11, con el duelo entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. El partido se jugará en horario estelar, a las 7:20 de la noche.

Estrategia global de la NFL

Este encuentro será especial por varias razones: significará el regreso de la liga a la capital mexicana por primera vez desde 2022, colocará nuevamente a los 49ers como protagonistas en territorio nacional y cerrará una gira internacional que refleja la estrategia de la NFL por convertir su temporada regular en un producto cada vez más global.

La estrategia global de la NFL toma más fuerza. La estructura del calendario muestra tres bloques principales. El primero abre la temporada con mercados de alto impacto fuera de Estados Unidos: Australia y Brasil.

El segundo concentra la actividad europea, con tres partidos en Londres y debuts o regresos estratégicos en París, Madrid y Múnich. El tercero apunta directamente al mercado mexicano, donde la NFL mantiene una de sus bases de aficionados más grandes fuera de territorio estadounidense.