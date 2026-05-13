Pachuca rompe el silencio tras polémico cambio arbitral para la Semifinal ante Pumas

La previa de la Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas UNAM quedó marcada por la controversia luego de que la Comisión de Árbitros modificara la designación arbitral apenas horas después de anunciarla oficialmente.

Inicialmente, el encargado de dirigir el encuentro sería Luis Enrique Santander, decisión que provocó diversas reacciones debido a las críticas que recibió por su actuación en la serie de Cuartos de Final entre América y Pumas. Posteriormente, la Comisión informó mediante redes sociales que el silbante sería reemplazado por Ismael Rosario López Peñuelas.

Cambio de árbitro en el último momento

Ante la situación, el director técnico de los Tuzos, Esteban Solari, aseguró que el club respetará cualquier determinación tomada por la Federación Mexicana de Futbol.

El estratega argentino señaló que durante toda la temporada su equipo ha aceptado las decisiones arbitrales y destacó que la conversación previa al partido no debería centrarse en el juez central.

Solari expresó que el verdadero foco debe estar en el espectáculo deportivo y en el desempeño de ambos equipos dentro de la cancha. Además, manifestó su deseo de que el partido se desarrolle de manera fluida y que el arbitraje pase desapercibido.

Debate sobre el arbitraje en la Liga MX

La modificación de último momento por parte de la Comisión de Árbitros generó debate entre aficionados y analistas, en un episodio que volvió a poner bajo la lupa el trabajo arbitral dentro de la Liga MX.