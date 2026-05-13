La NFL confirma duelo entre 49ers y Vikings en México

San Francisco volverá al Estadio Banorte para disputar un partido oficial ante Minnesota el próximo 22 de noviembre, en una nueva apuesta de la liga por expandir su presencia internacional.

La NFL dio a conocer que los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Ciudad de México durante la temporada regular 2026. El encuentro se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, con inicio programado a las 7:20 de la noche, tiempo del centro de México.

Desde febrero, la liga había confirmado que San Francisco sería el equipo local para el compromiso que marcará el regreso de la NFL al país. Durante el anuncio oficial, el director general de NFL México, Arturo Olive, expresó su entusiasmo por recibir nuevamente a los 49ers y destacó la importancia de México en el crecimiento internacional del futbol americano.

Detalles del partido NFL en México

El partido representará la primera ocasión desde 2010 en que los 49ers disputen un juego internacional como locales. Además, será su regreso a territorio mexicano después de su visita de 2022, cuando derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals.

La franquicia de San Francisco también hará historia esta campaña al disputar dos partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos por primera vez. Antes de su visita a México, el equipo abrirá la temporada enfrentando a Los Angeles Rams en Australia, en el Melbourne Cricket Ground.

Regreso de los 49ers a territorio mexicano

En cuanto a experiencia internacional, los Vikings cuentan con marca de 5 victorias y una derrota en encuentros fuera de territorio estadounidense. Por su parte, los 49ers registran récord de 3-1 en este tipo de compromisos, incluyendo una marca de 1-1 en juegos realizados en la Ciudad de México.

La última vez que la NFL celebró un partido en México fue el 21 de noviembre de 2022. Desde entonces, la liga ha llevado encuentros oficiales a países como Reino Unido, Alemania, Brasil, Irlanda y España, además de anunciar próximos juegos en Australia y Francia.

Expansión internacional de la NFL

El comisionado Roger Goodell aseguró que la NFL busca seguir expandiéndose a nuevos mercados internacionales y adelantó que la liga también tiene planes de llegar a Asia en el futuro.