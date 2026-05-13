Isaías Violante es convocado a la selección mexicana tras baja de Jairo Torres

Cuando parecía que la temporada de Club América terminaría entre frustración y autocrítica tras su eliminación, una noticia cambió el rumbo para uno de sus jóvenes futbolistas: Isaías Violante fue convocado de última hora a la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol.

El llamado no estaba en el guion. Luego de la baja de Jairo Torres por una lesión muscular en el muslo derecho, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre movió piezas y encontró en Violante un perfil capaz de aportar intensidad, versatilidad y juventud al grupo que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento rumbo al gran reto de 2026.

Para Violante, el momento tiene un sabor especial. Hace apenas unas semanas peleaba por consolidarse en el esquema americanista; ahora, tendrá la oportunidad de mostrarse frente al entrenador nacional en uno de los momentos más exigentes del proceso mundialista. En su paso reciente con el América, el extremo sumó minutos importantes y comenzó a destacar por su capacidad de jugar tanto por las bandas ofensivas como en funciones más retrasadas, una polivalencia que ha ganado valor en el fútbol moderno.

La nueva oportunidad para Isaías Violante

La convocatoria también refleja un mensaje claro del entorno tricolor: el relevo generacional ya está en marcha. Mientras un grupo de futbolistas consolidados tiene prácticamente asegurado su lugar rumbo al Mundial 2026, jugadores jóvenes como Violante aparecen como apuestas para fortalecer la competencia interna y elevar el nivel de los entrenamientos.

En el fútbol, las oportunidades suelen aparecer cuando menos se esperan. La eliminación del América pudo haber sido el cierre amargo de un semestre irregular para Isaías Violante. Sin embargo, el destino le abrió una nueva puerta: vestir los colores de México y demostrar que, incluso después de una caída, todavía se puede dar el siguiente gran paso.