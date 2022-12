A probar suerte con Santos Laguna

Fue la mañana de este domingo 4 de diciembre, el mejor instructor de escuelas de futbol, Profesor Mario Alberto Sanmiguel Córdova, llegó a la casa club del equipo profesional Santos Laguna, de Torreón Coahuila, ya que dos de sus alumnos fueron requeridos por el club de la Comarca Lagunera.

"Me siento satisfecho del Club Profesional Mexicano de Coahuila, que me está pidiendo a mis muchachos Diego Hernández categoría 2009 y Emmanuel Llanas de la 2010, para que se presente en sesión especial en las fuerzas básicas del club Santos Laguna", me dijo ayer vía telefónica Mario Sanmiguel.

Y agregó; Señor Ramiro, a estas horas (10:30 de ayer lunes), mis alumnos ya están siendo observados por los visores del club Lagunero, en la Sub-13.

Ya se instalaron en la casa Club del TSM, ya que estar a prueba, desde el día 5 hasta el 10 de diciembre, uno de los visores, me dijo, los chamacos cuentan con los parámetros que buscamos, y creo que habrá buenas noticias.

Hace poco Diego Hernández y Emmanuel Llanas, fueron visoreados por el profesor Israel Carrillo, aquí en Monclova, se les dio seguimiento, hubo interés pasaron el filtro directo y ahora ya en casa de Santos Laguna, esperan la aprobación del club.