Victoria de la Academia Bravos de Sabinas sobre Juniors en softbol

Brenda Sepúlveda y Cecilia Valle cruzaron el pentágono en la sexta entrada para romper el empate y sellar la victoria de la Academia Bravos de Sabinas sobre Juniors por pizarra de 5-3, al tomar parte de la séptima serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil, el pasado fin de semana.

En confrontación correspondiente a la categoría "A", disputada en el campo de la Unidad Deportiva, Nahomi García hizo la carrera de la quiniela en la primera tanda y le dio la iniciativa a Juniors, mientras que Guadalupe López niveló por Bravas con un timbre en el cuarto rollo.

Para el cierre de la cuarta entrada, García volvió a llegar a la tierra prometida y le regresó la ventaja por 2-1 a Juniors, pero el conjunto de Sabinas remontó en la apertura del quinto capítulo con anotaciones de Devany y Yamileth Sánchez.

En un duelo de toma y daca, Elena Mireles remolcó a Devany Díaz durante la quinta tanda para emparejar los cartones 3-3 y meter en la pelea a Juniors; sin embargo, en el sexto capítulo aparecieron Brenda Sepúlveda y Cecilia Valle con las carreras que sentenciaron el triunfo de las académicas.

La misma Valle figuró en el círculo de pitcheo con labor de 5 innings en los que registró 3 carreras y 3 hits, lo que le valió para acreditarse el éxito con relevo de Guadalupe López. Por su parte, Brenda Sepúlveda lideró el ataque de Bravas al pegar de 3-3, mientras que la derrota fue para Cecilia Córdova, quien lanzó toda la ruta por Juniors.