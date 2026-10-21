Mazatlán FC avanza a la final tras emocionante remontada

El Mazatlán FC protagonizó una dramática remontada para sellar su pase a la final del Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol, tras igualar 1-1 ante Mili Sport con un autogol al minuto 90 y consumar la victoria por 5-4 en la tanda de penales.

La escuadra escarlata parecía tener el encuentro bajo control después de tomar la ventaja al minuto 28 de la primera mitad, con anotación de Kevin Alberto. Con el marcador a su favor, Mili Sport impuso condiciones y se marchó al descanso con la mínima diferencia.

Sin embargo, el Mazatlán FC cambió el guion en el complemento. Con una postura más agresiva y mayor presencia en territorio rival, la escuadra mazatleca se volcó al frente en busca del tanto que le permitiera mantenerse con vida en la eliminatoria. Las oportunidades comenzaron a acumularse, aunque la falta de contundencia impedía que el esfuerzo se reflejara en el marcador.

Cuando Mili Sport acariciaba la clasificación, llegó la jugada que cambió el destino del encuentro. Al minuto 90, Jonathan Garza terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, en una desafortunada acción que decretó el 1-1 y desató la esperanza del Mazatlán FC. La igualada obligó a definir al finalista desde el manchón penal, donde la tensión y el drama cobraron protagonismo.

En la tanda decisiva, el Mazatlán FC respondió con mayor efectividad y se impuso por 5-4 para completar la voltereta. Con el boleto en la mano, los mazatlecos aseguraron su presencia en la gran final de la justa copera de la categoría Intermedia, donde se medirán ante Deportivo Praderas.