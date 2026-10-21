Cevichalos se impone a Mean Machine: victoria en playoffs de softbol

Con timbres de Maximiliano Velázquez y Christian Bernal en el fondo del sexto capítulo, la escuadra de Cevichalos selló una apretada victoria por pizarra de 13-12 sobre Mean Machine y tomó la iniciativa en playoffs de la Liga Municipal de Softbol.

Los cevicheros parecían encaminarse a una fácil victoria tras tomar ventaja desde temprano. En el cierre de la primera tanda, Gonzalo López produjo un par de carreras con doblete y Juan González Jr. aportó otras dos con cuadrangular para poner el score 4-0. Después, la diferencia se amplió con otras seis anotaciones en la segunda, incluyendo otro jonrón de González Jr. con dos corredores en los senderos.

Para el tercer rollo, Mean Machine descontó con jonrón solitario de Alfredo Rubio y en la cuarta entrada fabricó un rally de cuatro con vuelacercas de Ariel Durán y Fabián Villastrigo, para acercarse 5-10. Por su parte, Gonzalo López despegó a Cevichalos en el cuarto episodio con la undécima rayita, tras conectar batazo de vuelta entera.

Las máquinas acortaron distancia 6-11 en el quinto capítulo con un timbre de Edgar Chacón, y en el sexto rollo remontaron momentáneamente con una ofensiva de seis carreras, la cual lideraron Alfredo Rubio y Chacón con un par de impulsadas, respectivamente.

Parecía que el triunfo se le iba de las manos a los cevicheros, pero en la conclusión de la sexta entrada aparecieron Vázquez y Bernal con oportunas carreras que valieron la ventaja definitiva, mientras que César Almaguer se fajó en el círculo para evitar daño en el séptimo rollo y consumar el triunfo, imponiéndose en el duelo de serpentinas ante Fabián Villastrigo.