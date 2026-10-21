Michael Carrick en la cuerda floja tras derrota del Manchester United

El Manchester United estaría evaluando seriamente la continuidad de Michael Carrick al frente del equipo tras la humillante derrota 4-1 ante el Como en Champions League.

De acuerdo con información del periodista de The Athletic, David Ornstein, la goleada ha puesto al técnico inglés en una situación límite, a pesar de que la directiva había mostrado cierto respaldo en las semanas previas.

Al final del partido, Carrick se acercó a la afición visitante y levantó las manos en señal de disculpa, un gesto que recuerda momentos previos a destituciones en la historia reciente del club.

Otros medios ingleses refieren que en estos próximos días la directiva de los Reds Devils se sentaría con Carrick para evaluar su continuidad. Varios rumores indican que, en caso de despido de Carrick, el United tendría la mirada puesta en Julian Nagelsmann, técnico que dirigió a Alemania y al Bayern Múnich.

La goleada ante el Como no es un hecho aislado, sino la culminación de una racha que evidencia la profunda crisis que atraviesa el Manchester United. En sus últimos nueve partidos de la temporada, el equipo apenas ha sumado una victoria, con una secuencia de empates y derrotas que lo ha dejado sin ganar en siete encuentros consecutivos en todas las competiciones.

Este inicio de campaña es uno de los peores en décadas para el club y contrasta fuertemente con el impulso que Carrick había generado al final de la temporada anterior. En la Champions League, los Red Devils ocupan el puesto 21 de la fase de liga con apenas tres puntos tras tres jornadas. En la Premier League se sitúan en el lugar 13, con siete puntos de siete partidos, a una distancia considerable de los líderes y lejos de las posiciones que históricamente se esperan del club.

Esta situación se enmarca en una inestabilidad institucional prolongada: desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013, el Manchester United ha despedido a al menos seis entrenadores permanentes (David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag y Ruben Amorim), además de varios interinos. Cada ciclo de contrataciones y despidos ha costado decenas de millones de libras en indemnizaciones y no ha logrado restaurar la competitividad sostenida del club, dejando a Carrick como el último en enfrentarse a un patrón que parece repetirse una y otra vez en Old Trafford.