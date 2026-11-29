Con hermética serpentina combinada de Sebastián Gámez y Lionel Hernández, el equipo de Acereros "A" le recetó una blanqueada de 11-0 a los Diablos de Sacramento, en cotejo que sostuvieron ayer dentro de la duodécima serie de la Liga de Béisbol Furiazul.

En el montículo del Parque Xochipilli, Gámez ofreció un recital de pitcheo durante cinco innings en los que no admitió carrera, apenas toleró cuatro hits, otorgó un boleto y dejó a ocho bateadores abanicando la brisa, adjudicándose el éxito con respaldo de Lionel Hernández, quien bajó el telón con una entrada en blanco.

Por su parte, el ataque acerero hizo daño desde el primer rollo con timbres de Marcos Gil, Dylan Reyes y Daniel Pérez para tomar una ventaja tempranera; después, Iker Quiroz inició un rally en la cuarta, el cual complementaron Sebastián Gámez, Lionel Hernández, Jonathan Peña, Gil y David Garza, para poner los cartones 9-0.

Ya en la sexta tanda, Acereros "A" le puso números definitivos al triunfo con un par de rayitas pintadas por David Garza y Daniel Pérez.

La derrota de los pingos recayó en la labor del abridor Dereck Salazar, quien lanzó por espacio de tres innings y aceptó ocho anotaciones. Por su parte, Iker Quiroz fue el toletero más contundente de la novena azul al pegar de 2-2, además de Iker Hernández, quien se fue de 4-2.