Todo listo para que se disputen los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. La Comisión de Árbitros ha hecho oficiales las designaciones para estos importantes encuentros y, para el partido más cerrado de la ronda, América vs. Monterrey, ha colocado a uno de los más polémicos pero experimentados silbantes.

Luego de no recibir designación en ninguno de los cuatro partidos de ida, Luis Enrique Santander recibió la responsabilidad de impartir justicia para el duelo entre América y Rayados, la serie más igualada de los cuartos de final.

Santander llegará a una serie que ya está bastante "caliente" en cuanto al arbitraje se refiere, pues Monterrey jugó prácticamente toda la ida con un jugador menos por expulsión en los primeros minutos y el club se quejó abiertamente de esto.

El resto del equipo arbitral para el duelo en el Estadio Banorte queda de la siguiente manera:

AMÉRICA VS MONTERREY

Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente uno: Alberto Morín Méndez

Asistente dos: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto árbitro: Abraham De Jesús Quirarte Contreras

VAR: Salvador Pérez Villalobos

AVAR: Michel Caballero Galicia

Quinto árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

QM asesor: Jonhatan Benjamín Hernández Juárez

Los dos árbitros mundialistas que tiene la Liga MX, César Ramos y Katia Itzel, no estarán presentes en ningún partido de este fin de semana. Todo apunta a que la Comisión de Árbitros busca darles descanso de cara a próximas rondas.

César Arturo Ramos fue juez central en el León vs. Cruz Azul, mientras que Katia Itzel García fue cuarta árbitra en el Pachuca vs. Chivas.