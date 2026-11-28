ARLINGTON, Texas (AP) — El exmariscal de campo y siete veces ganador del Super Bowl, Tom Brady, cuestionó públicamente a Aaron Rodgers por ventilar ante los medios de comunicación sus diferencias internas con el entrenador en jefe Mike McCarthy, un conflicto que derivó esta semana en la salida del veterano pasador de los Pittsburgh Steelers.

Durante la transmisión televisiva del encuentro del Día de Acción de Gracias entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, Brady subrayó que los desacuerdos entre jugadores y entrenadores deben resolverse dentro del vestidor y nunca exponerse fuera de la organización.

El actual analista televisivo sostuvo que la confidencialidad dentro de un equipo de la NFL es un principio fundamental que permite competir bajo presión. Brady afirmó que compartir un vestidor representa un privilegio en el que jugadores y cuerpo técnico luchan por un objetivo común, por lo que consideró inapropiado convertir asuntos privados en temas de debate público.

Aunque reconoció la trayectoria de Rodgers y su estatus como futuro integrante del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, el exjugador de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers enfatizó que el compromiso colectivo debe prevalecer sobre cualquier interés individual. Añadió que durante su carrera jugó siempre en respaldo de sus compañeros y entrenadores, advirtiendo que ningún equipo logra triunfar cuando existen divisiones internas.

¿Qué provocó el conflicto entre Rodgers y McCarthy?

La controversia estalló después de que el cuerpo técnico de Pittsburgh decidiera enviar a Rodgers a la banca para el duelo frente a los Denver Broncos y designar a Mason Rudolph como mariscal de campo titular. En respuesta, el pasador de 42 años lanzó severos señalamientos contra McCarthy durante una intervención en el programa de entrevistas de Pat McAfee.

En esa aparición mediática, Rodgers acusó al estratega de llegar tarde a sesiones de trabajo, quedarse dormido durante reuniones y carecer de conocimiento detallado sobre el plantel. Asimismo, relató que durante una charla de medio tiempo McCarthy concluyó la reunión gritando el nombre de los Green Bay Packers, franquicia que ambos integraron años atrás, confundiendo el nombre de su actual equipo.

Consecuencias de la salida de Rodgers de Pittsburgh

Rodgers aseguró que había intentado abordar estas situaciones de manera privada durante meses y que inicialmente expresó su preocupación en términos personales. No obstante, tras declarar que no volvería a jugar con la franquicia y exigir una definición sobre su futuro deportivo, la directiva de los Steelers optó por respaldar a McCarthy y dar de baja al mariscal de campo.

Luego de pasar por el proceso reglamentario de disponibles sin ser reclamado por ningún otro club de la liga, Rodgers quedó en condición de agente libre. Su salida abrupta de Pittsburgh deja en incertidumbre el cierre de su trayectoria profesional en la NFL, luego de que el propio jugador manifestara previamente que la campaña de 2026 marcaría el final de su carrera.