El ambiente al interior del América estaría atravesando un momento complicado debido a las diferencias entre Guillermo Almada y algunos integrantes del plantel. De acuerdo con información del periodista León Lecanda, de ESPN, existe inconformidad entre ciertos futbolistas por la manera en que el estratega uruguayo conduce los entrenamientos y establece sus exigencias tácticas y físicas.

La situación habría generado algunos desacuerdos dentro del grupo, al grado de que Santiago Baños, director deportivo del club, habría tenido que intervenir para solicitar tranquilidad y paciencia con el proceso encabezado por Almada. Además, trascendió que tres jugadores del equipo reaccionaron con un "me gusta" a la publicación en la que se dio a conocer esta información.

¿Cómo afecta el empate a América?

Las versiones sobre los desacuerdos aparecen en un momento complicado para las Águilas, que llegan al compromiso de vuelta de los Cuartos de Final frente a Rayados con resultados poco favorables y cuestionamientos sobre su desempeño futbolístico.

El empate sin goles registrado en el Gigante de Acero incrementó la presión sobre el cuerpo técnico, especialmente porque el conjunto americanista contó con ventaja numérica durante buena parte del encuentro, pero no consiguió reflejar esa superioridad en el marcador.

Sin embargo, los posibles desencuentros entre el entrenador y sus dirigidos no serían recientes. A lo largo del torneo también surgieron comentarios sobre el descontento de algunos elementos por determinadas sustituciones, entre ellos Henry Martín, Alejandro Zendejas y Alan Cervantes, así como por las exigencias físicas y tácticas implementadas por el técnico.

¿Qué medidas toma Santiago Baños?

El estilo directo y la intensidad con los que Almada busca trabajar han sido parte de su metodología en otros equipos, pero ahora estarían provocando diferencias dentro del conjunto de Coapa.

Aunque Baños habría solicitado respaldo y tiempo para el proyecto, la instancia definitiva del campeonato aumenta la presión sobre el equipo. La prioridad del América es conseguir su clasificación, pues una eliminación podría intensificar los cuestionamientos y hacer más evidentes las posibles divisiones internas.

Por ahora, Almada ha sostenido públicamente un mensaje de confianza hacia sus futbolistas. No obstante, los reportes sobre el ambiente en el vestidor mantienen abierta la discusión sobre la relación entre el cuerpo técnico y algunos jugadores.

¿Qué se espera del próximo partido?

El enfrentamiento de este sábado contra Monterrey será determinante para las aspiraciones azulcremas. Mientras se define el futuro del equipo en la Liguilla, las versiones sobre las diferencias internas continúan generando conversación entre los seguidores del América.