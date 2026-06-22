Acereros AHMSA logra remontada y vence a Mariners en Coahuila

Acereros respondió en el fondo de la quinta con un explosivo rally de 6 carreras y le dio la vuelta a los cartones para vencer 7-4 a Mariners en el tercer juego de la serie, quedándose con el pase a la gran final en la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

El diamante del Parque AHMSA fue escenario de un duelo de poder a poder. Los marinos tomaron el comando del juego en la segunda entrada con una carrera de Armando de León, mientras que en el tercer episodio, la ventaja se amplió con triple producción elaborada por Carlos Castro, Yosdan Guerrero y Neil García, colocando una cómoda pizarra de 4-0.

Parecía que la eliminación de la novena acerera estaba sentenciada, pero Edwin Hernández encendió la chispa con un cuadrangular solitario por el jardín derecho en la cuarta entrada. Ese batazo cambió el ritmo del encuentro y preparó el escenario para una reacción explosiva.

En la quinta baja, Acereros desató toda su artillería con un racimo de 6 anotaciones. Oscar Zamora abrió el camino hacia la remontada, seguido por Axel Alejo, Mateo Moreno, Iker López, Enrique Rodríguez y Edgar Arichel, quienes completaron la espectacular voltereta.

Alejandro Jiménez se acreditó la victoria tras aparecer en el quinto rollo para relevar a Alex Alejo, mientras que Carlos Castro cargó con el descalabro. A la ofensiva, el mismo Alejo lució con una actuación perfecta de 3-3, incluido un triplete, para comandar el ataque de la novena de acero, que ahora disputará la corona frente a Rangers.