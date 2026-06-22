Lee Han-beom se prepara para el partido ante Sudáfrica en Monterrey

Lee Han-beom ve como reto complicado el partido ante Sudáfrica en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026.

El defensa de Corea habló en conferencia de prensa en el Estadio Universitario sobre las condiciones climáticas que ha experimentado desde que el equipo llegó a Monterrey la tarde del domingo.

"Lo primero que sentí fue que, desde que bajé del avión, hacía muchísimo calor y había mucha humedad. Creo que sólo cuando empiece a entrenar podré saber realmente cómo afecta eso a la respiración y hasta qué punto puede llegar a dificultarla", señaló Lee.

Asimismo, el zaguero coreano resaltó las cualidades del ataque sudafricano y espera mantener cerrada la defensa.

"Bueno, primero que nada, incluso en el partido contra México, creo que no estuve demasiado pendiente de ningún jugador en particular, simplemente pensé que tenía que prepararme bien junto con Kim Min-jae y Seol Ki-hyeon para detenerlos. Y de cara al partido contra Sudáfrica, como los jugadores rivales tienen mucha calidad individual y son rápidos, si nos preparamos bien y de manera organizada como equipo, creo que podremos volver a defenderlos con éxito de la misma manera", dijo.

Lee espera que para su duelo vital ante los africanos puedan adaptarse a la táctica del entrenador Hong Myung-bo.

"Desde el año pasado cambiamos a una línea de tres defensores. Aunque no tuvimos mucho tiempo para adaptarnos, fuimos ajustando los detalles hablando constantemente con el entrenador y el cuerpo técnico. Y, sobre todo, los defensores hablamos mucho entre nosotros sobre cómo debíamos jugar y cómo movernos en cada situación. Gracias a eso, y con Kim Min-jae como referencia y líder de la defensa, creo que logramos coordinarnos bastante bien", mencionó.

Los Guerreros de Taeguk entrenarán esta mañana en el Estadio Universitario, de cara a su duelo ante Sudáfrica, del miércoles.