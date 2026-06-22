Halcones CEUC barre a Irritilas y sube al tercer lugar

Los Halcones del CEUC escalaron al tercer puesto del standing tras barrer a domicilio a los Irritilas de San Pedro, en encuentro que sostuvieron el pasado domingo dentro de la octava serie de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

En el primer compromiso del doble cartel, los universitarios sellaron una victoria por pizarra de 11 carreras por 6 sobre la tribu lagunera, contando con una poderosa ofensiva que lideró Daniel Cornejo con efectividad de 4-4, seguido por Evaristo Mena quien pegó de 4-3 y Pither Giménez de 4-2 con un vuelacercas, mientras que en el montículo figuró Dianyer Florentino con el acierto ante Edgar González.

Después, en el segundo cotejo, Dilan Campos bateó de 4-4 con 3 dobletes y 2 carreras producidas para liderar a los Halcones en la victoria sobre Irritilas por pizarra de 6-4, para consumar la limpia. Phiter Giménez pegó de 5-3 con un cuadrangular y Erick Griffin se fue de 4-2 para reforzar la ofensiva monclovense, a la vez que Edwin Téllez apareció en el centro del diamante con triunfo ante Miguel Esparza.

Los Agricultores de Morelos se anotaron victoria de 8-4 en el primero de la serie ante Tuzos de Palaú, y posteriormente se impusieron por pizarra de 3-2 para sacar la escoba. Los triunfos fueron para Héctor Galván y Felipe Pérez, mientras que David Hernández lideró el ataque ganador en una jornada en la que bateó de 7-5.

Por su parte, la Academia Bravos de Sabinas superó 3-1 y 2-1 a Bravos de San Dieguito, luciendo el monclovense Daniel Flores con la victoria en el primer cotejo, con salvamento de Wirfin Obispo; a su vez, los Barreteros de Barroterán blanquearon 9-0 a Indios de Múzquiz en el duelo inicial, mientras que la tribu respondió en el segundo duelo con triunfo de 5-1 para dividir la serie.