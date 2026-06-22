Liga Rangelitos premia a campeones del voleibol en Monclova

Con la distinguida presencia de los hermanos Andrea, Berenice, Pedro y Reynol Rangel, referentes del voleibol nacional, la directiva de la Liga Rangelitos llevó a cabo la ceremonia de premiación para reconocer a las escuadras que dominaron la campaña anterior.

El domingo por la tarde, en el Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, jugadores, entrenadores y porristas de los equipos se reunieron en un multitudinario evento, donde se entregaron reconocimientos y premios en efectivo a los equipos que conquistaron un lugar en el podio de las distintas categorías.

Los hermanos Rangel, quienes tienen una brillante trayectoria en el voleibol profesional y han defendido los colores de México en competencias internacionales, llevaron a cabo la premiación de la categoría Varonil, en la que el sexteto de Shadows recibió el máximo galardón tras una campaña dominante, mientras que Jaguares Master se quedó con el subcampeonato y LMV completó el podio con una destacada actuación.

En la división Femenil, Vaqueras se adueñó del primer lugar, dejando el segundo puesto para Divas y el tercero para Leonas, mientras que en la categoría Mixta, La Familia lideró el podio, seguido por Marca Acme y Olimpo.

Entre aplausos, los equipos premiados cerraron un ciclo exitoso y la Liga de Voleibol Rangelitos, dirigida por Pedro Rangel, cumplió con reconocer el esfuerzo, la disciplina y el talento de sus protagonistas.