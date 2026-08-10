Acereros de Monclova buscan ventaja en playoffs: enfrentan a Caliente

Con la serie nivelada a una victoria por bando, los Acereros de Monclova regresan esta noche al Estadio Kickapoo Lucky Eagle con la misión de pegar primero en casa y tomar ventaja ante Caliente de Durango, al reanudar las hostilidades en el tercer juego de los playoffs de la Zona Norte.

La Furia Azul echará mano del zurdo estadounidense Jake Mcsteen, quien concluyó la campaña regular con récord de 7-7, para subir a la loma y tratar de frenar a una ofensiva duranguense que ya demostró tener pólvora en el madero.

El compromiso está programado para arrancar a las 7:45 p. m., con Spencer Turnbull (1-0) anunciado como abridor por el Caliente.

La batalla monticular continuará el miércoles con Wilmer Ríos (3-5) tomando la pelota por Monclova para enfrentar al derecho Devin Smeltzer (6-3), en otro duelo que promete poner a prueba el pitcheo y la capacidad de respuesta de ambas novenas.

Los Acereros comenzaron la serie con el bat encendido y un contundente triunfo de 12 carreras contra 6, el pasado sábado en el Estadio Francisco Villa. En ese primer choque, Iván Armstrong se apuntó la victoria, mientras que Scott Engler cargó con el revés.

Sin embargo, el Caliente no tardó en responder y emparejó la eliminatoria en el segundo compromiso, al imponerse 9-3, resultado que puso nuevamente la serie en territorio de nadie. Manuel Chávez se quedó con el triunfo y Darius Vines sufrió la derrota.

Ahora, con la serie en tablas, el duelo cambia de escenario y la presión se instala en el diamante monclovense. Acereros buscará hacer valer la localía y tomar la delantera.