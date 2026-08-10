Rangers vence 21-0 a Queens en la Liga Municipal de Softbol

Con hermética labor de Rosina Ibarra y una artillería comandada por Fátima Aguilera e Ivonne García, al equipo de Rangers le bastaron 3 entradas para gestar un contundente triunfo por pizarra de 21-0 sobre Queens, en la jornada inaugural de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En el segundo episodio, un rally de 13 carreras le permitió a Rangers perfilar la victoria. Aguilera pegó jonrón de 3 carreras para comandar el ataque; le siguió García con doblete y triple en esa misma tanda para impulsar 2 más, mientras que Xiomara Castillo remolcó otro par.

Para la tercera entrada, las vigilantes le pusieron el cerrojo al triunfo con otro explosivo rally de 8, el cual fue liderado por Esmeralda de la Riva e Ivonne García con jonrones de campo, en tanto que Fátima Aguilera remolcó 2 con triplete. Tanto Aguilera como García terminaron la jornada con efectividad de 3-3 en la caja de bateo, mientras que en el centro del diamante, Rosina Ibarra tiró 3 entradas de 2 hits y un ponche para anotarse su primera victoria de la campaña.

Por el juvenil equipo de Queens, Melissa Villalobos se llevó la derrota lanzando 3 innings en los que aceptó 21 carreras, 16 hits, abanicó a 5 bateadoras y concedió un pasaporte; por su parte, Paola Mata y Alissa Rodríguez conectaron los únicos imparables.