Incidentes de violencia en Monclova: jugadores y porristas se enfrentan en el campo

Las medidas adoptadas por directivos de ligas y autoridades municipales no han logrado contener la violencia que continúa apareciendo en escenarios deportivos de Monclova. Este fin de semana, dos nuevas grescas protagonizadas por jugadores, porristas y padres de familia volvieron a encender las alertas.

Videos difundidos este lunes en redes sociales exhibieron los enfrentamientos registrados en dos partidos de fútbol, donde la rivalidad deportiva terminó desbordándose hasta convertir las canchas en escenarios de confrontación.

Uno de los penosos episodios ocurrió el domingo por la noche, durante la final de la categoría Juvenil "B" de la Liga Municipal del Oriente, disputada en la cancha de la colonia Veteranos, donde se enfrentaron Frontera y Lobos Plus. De acuerdo con las imágenes difundidas, una entrada brusca de un jugador de Frontera sobre un contrario provocó el primer conato de bronca. El incidente parecía controlado, pero la intervención de integrantes de las porras de ambos equipos volvió a encender los ánimos.

En cuestión de instantes, la confrontación escaló hasta convertirse en una gresca multitudinaria, en la que participaron jóvenes, hombres y mujeres. Golpes, patadas y pedradas formaron parte del enfrentamiento, que rápidamente rebasó los límites del terreno de juego. La violencia incluso se trasladó hacia la calle, donde algunos de los involucrados continuaron la confrontación. Todo ocurrió ante la presencia de menores de edad y mujeres.

El segundo incidente se registró también durante el fin de semana, en la cancha de la Unidad Deportiva Municipal. En esta ocasión, jugadores y porristas protagonizaron otra confrontación que terminó por empañar el ambiente deportivo. Las imágenes muestran una violencia brutal. Mientras uno de los pleitistas cayó al suelo, fue pateado severamente. Algunas mujeres ingresaron al terreno para intentar separar a los involucrados y contener la situación.

Los hechos se suman a una cadena de episodios violentos que durante los últimos meses han involucrado a distintas competencias locales, entre ellas fútbol y softbol, tanto en ramas femeniles como varoniles. Aunque los organismos deportivos han aplicado suspensiones y otras sanciones a jugadores involucrados en actos de indisciplina, los recientes acontecimientos evidencian que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar este tipo de conductas.