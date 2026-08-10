Cachorros de Monclova vencen a Yankees y se mantienen invictos

Tras barrer a Yankees, los Cachorros de Daniel Coronado quedaron como el único equipo invicto después de tres series disputadas en la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

El domingo, en el campo 4 del Deportivo AHMSA, los Cachorros abrieron la doble cartelera con una victoria por pizarra de 7 carreras contra 4, para terminar con la marca perfecta que ostentaban los bombarderos de la familia Orozco Padilla.

Tras elaborar una triple producción en el primer rollo, Gustavo Jasso aportó a la causa de los Cubs en la cuarta tanda; luego, Jesús Villarreal sumó otra rayita en la quinta, mientras que Axel Coronado y Axel Lozada timbraron en la sexta entrada para remachar el triunfo de los Cubs. A su vez, Yankees descontó con 3 anotaciones en la parte alta del primer episodio, y Emiliano Carranza cerró la cuenta en la tercera entrada.

La victoria fue para el abridor Nahum Ortiz, quien contó con relevo de Ignacio Loya a partir de la sexta entrada, mientras que Emilio Valdez se llevó la derrota tras recorrer toda la ruta.

Posteriormente, los Cachorros completaron la limpia con un apretado triunfo de 6-5 en el segundo duelo de la serie. Axel Coronado y Jorge Zúñiga despegaron a los Cubs con anotaciones en la segunda tanda; Pedro Piña y Gustavo Jasso aportaron 2 más en la tercera, mientras que Eldrick Aguilera e Ignacio Arauz llegaron al plato con las carreras que aseguraron la ventaja, en la séptima baja.

Ignacio Loya realizó un efectivo relevo en la sexta entrada y se anotó el éxito, mientras que Oscar Arellano sufrió el descalabro. Tras la doble victoria, los Cachorros se afianzaron en el liderato con marca de 6-0, mientras que Yankees se quedaron con 4 juegos ganados y 2 perdidos.