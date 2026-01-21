Logan Moore se despide de Acereros de Monclova para ser coach

Los Acereros de Monclova anunciaron este martes la salida del receptor estadounidense Logan Moore, quien concluye su etapa como jugador profesional para iniciar una nueva faceta como coach en Ligas Menores.

La directiva de la organización despidió al cátcher con un emotivo mensaje, destacando su profesionalismo durante el periodo que defendió los colores del equipo.

"Logan Moore, gracias por tu entrega y compromiso con el jersey de la FuriAzul. Tu paso por el equipo dejó huella dentro y fuera del campo. Monclova siempre será tu casa y te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa como coach con los Everett AquaSox en la Temporada 2026. Esta siempre será tu familia", expresó el club.

Moore, de 35 años de edad, llegó a Acereros en 2022 y sumó un total de 4 temporadas en Monclova, consolidándose como una pieza importante tanto a la defensiva como a la ofensiva, y como uno de los consentidos de la afición. En 219 juegos, el estadounidense acumuló 171 imparables, 30 cuadrangulares, además de 100 carreras anotadas y 100 producidas.

Para la próxima campaña, Logan Moore se desempeñará como coach de banca de los Everett Aquasox, sucursal de los Marineros de Seattle, poniendo fin a una notable trayectoria en Ligas Menores, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Invernal Dominicana, entre otros circuitos.