Héctor Amaya anota hat-trick y Nexus vence a Potros del Río 3-2

Héctor Amaya figuró como el delantero más contundente de la jornada en la categoría Premier del fútbol municipal, al firmar un hat-trick en la sufrida pero valiosa victoria de Nexus sobre Potros del Río por marcador de 3-2, en duelo que disputaron el pasado fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva.

Desde temprano, Amaya mostró su instinto goleador y apenas al minuto 5 abrió el marcador con un disparo certero dentro del área. El delantero se mantuvo al acecho y confirmó su tarde inspirada al minuto 24 al volver a vulnerar el arco rival, para posteriormente sellar su triplete al 32´ y encaminar a Nexus al triunfo desde antes del descanso.

Por su parte, los Potros del Río acortaron distancias al minuto 16 gracias a una lúcida anotación de José Ortiz, sin embargo, el panorama se complicó para los corceles tras la expulsión de Kleber Rodríguez, la cual mermó su capacidad de reacción en el complemento.

A pesar de la desventaja numérica, los Potros encontraron el segundo tanto al minuto 62 por conducto de Cristian Lira, lo que apretó el cierre del partido. Nexus defendió con orden la mínima diferencia y logró conservar un triunfo vital en su lucha por salir de la parte baja de la tabla.

Con este resultado, Nexus sumó apenas su segunda victoria de la campaña, además de registrar 2 derrotas para sumar 6 puntos, a la vez que los Potros del Río se quedaron con la misma cantidad de unidades, producto de 2 triunfos y 3 descalabros.