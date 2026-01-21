Mada FC Frontera avanza a semifinales tras vencer a Ángeles en penales

El líder de la categoría Primera "B" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera sufrió para superar la ronda de cuartos de final. Tras un intenso empate a 3 goles en tiempo reglamentario, Mada FC firmó el boleto a la siguiente ronda desde el manchón penal, superando a Ángeles por un apretado 8-7.

Aunque Mada llegaba como claro favorito tras encabezar la tabla general, el trámite del partido fue mucho más complicado de lo previsto. Régulo Rodríguez, Juan Sanmiguel y Obed Ríos anotaron para darle ventaja al conjunto de negro, mientras que los Ángeles respondieron con goles de Owen Bernal y José González para mantenerse en la pelea.

La igualdad definitiva llegó de manera inesperada, luego de un autogol de Obed Ríos, que terminó por emparejar los cartones y enviar el partido a la definición por penales.

La serie desde el manchón fue larga y tensa, con más de diez disparos por bando, y terminó siendo resuelta por los porteros. Pablo Maldonado se plantó con seguridad sobre los once pasos y firmó el octavo acierto para Mada FC; instantes después, Edson Vargas tuvo en sus botines la oportunidad de empatar la serie para Ángeles, pero su disparo se fue por encima del travesaño, sentenciando así la eliminación del equipo angelino y el sufrido pase de Mada FC a la fase semifinal.

Con este resultado, Mada continúa su camino en la liguilla, aunque comprobó que en la fase final del torneo no hay rivales sencillos.