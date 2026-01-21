América acelera gestiones por el brasileño Raphael Veiga y espera destrabar su llegada

El Club América tiene en la mira a Raphael Veiga como una de sus principales opciones para reforzar el plantel. El mediocampista ofensivo del Palmeiras aparece en la lista de prioridades del técnico André Jardine, quien busca un futbolista capaz de aportar gol ante la carencia ofensiva que ha mostrado el equipo.

De acuerdo con información difundida por ESPN México, el club brasileño valora al jugador en alrededor de 10 millones de dólares, cifra correspondiente a la liberación de su contrato, el cual se extiende hasta 2027. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, las conversaciones entre ambas directivas ya están en marcha.

Obstáculos en las negociaciones

Uno de los principales obstáculos para concretar la operación es la falta de plazas para jugadores extranjeros en el América. La directiva trabaja en la posible salida de Víctor Dávila o José Zúñiga, quienes cuentan con interés de otros clubes de la Liga MX, para liberar un espacio en la plantilla.

El estratega brasileño considera a Veiga como el perfil ideal para fortalecer el medio campo y ocupar el lugar que dejó Diego Valdés. El futbolista de 30 años ha desarrollado toda su carrera en Brasil, pasando por Curitiba, Athletico Paranaense y finalmente Palmeiras, club con el que ha tenido continuidad en los últimos años.

En lo económico, América presentó una propuesta inferior a lo solicitado inicialmente por Palmeiras, mientras intenta ajustar los números del contrato del jugador, cuyo salario anual oscila entre 2.7 y 3 millones de dólares. Se estima que una oferta total cercana a los 13 millones de dólares cubriría costos adicionales como impuestos y otros cargos de la negociación.

Actividad reciente de Veiga

Veiga ha tenido actividad reciente en el Campeonato Paulista, donde disputó dos partidos, incluido el encuentro ante Novorizontino en el que jugó 60 minutos durante la derrota por 4-0. Además, el mediocampista ha manifestado su interés en sumarse al proyecto del América y reencontrarse con un cuerpo técnico que ya lo conoce.

La operación no está cerrada y el club mexicano también analiza alternativas. En caso de que las negociaciones se compliquen, Mauricio Magalhães, también del Palmeiras, aparece como plan alternativo. Mientras tanto, América continúa afinando detalles con la expectativa de sumar a Veiga como uno de sus refuerzos más importantes.