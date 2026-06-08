Acereros de Monclova recibe a Diablos Rojos del México en serie interzona

Esta noche, en punto de las 7:45, el grito de playball sonará en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle y los Acereros de Monclova recibirán al bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol, Diablos Rojos del México, en el arranque de una atractiva serie interzona.

La Furia Azul llega con el ánimo por las nubes tras completar una contundente barrida en territorio regiomontano sobre los Sultanes de Monterrey, resultado que le permitió consolidarse en la cuarta posición de la Zona Norte con marca de 25 victorias y 20 derrotas. Además, los monclovenses presumen ser el mejor equipo visitante de toda la LMB, con un impresionante registro de 18 triunfos y apenas 9 descalabros fuera de casa.

Sin embargo, la asignatura pendiente para la tropa dirigida por Juan Gabriel Castro ha sido hacer valer su localía. En el diamante del Kickapoo Lucky Eagle, los Acereros han batallado para imponer condiciones, registrando apenas siete victorias por once derrotas.

Para esta serie, el timonel acerero moverá sus mejores piezas en la rotación. El derecho estadounidense Jackson Goddard (2-0) será el encargado de abrir el telón esta noche, seguido por el zurdo Jake McSteen (4-4) y el derecho dominicano Jorge Tavárez (1-3), quienes buscarán contener a una de las ofensivas más explosivas de la liga.

Por otro lado, la oficina de Acereros confirmó ayer el retorno de Magneuris Sierra, quien reforzará el line up de cara a la mitad del calendario de la LMB, luego de atravesar un buen momento con los Bravos de León.

Del otro lado aparecerá la temible pandilla escarlata, líder de la Zona Sur con récord de 28-17 y uno de los equipos más completos del circuito. Los capitalinos han mantenido el paso de campeón gracias a un lineup que castiga de principio a fin, encabezado por el venezolano Carlos Pérez, dueño del mejor promedio de bateo de toda la LMB con un espectacular .407.

Una vez concluida la visita de los Diablos, los Acereros permanecerán en Monclova para recibir durante el fin de semana a los Tigres de Quintana Roo.