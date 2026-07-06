Inglaterra avanza a cuartos tras vencer a selección mexicana: 3-2

CIUDAD DE MÉXICO.- El director técnico de la Selección de Inglaterra elogió el nivel competitivo y el carácter mostrado por la Selección Mexicana tras el vibrante encuentro de octavos de final en la Copa del Mundo 2026. Durante la rueda de prensa posterior al partido celebrado en la capital del país, el estratega británico reconoció que el conjunto local representó un sinodal sumamente complejo que exigió el máximo esfuerzo táctico y físico de sus jugadores para poder asegurar el boleto a la ronda de los cuartos de final del certamen.

El reconocimiento del entrenador inglés

El timonel del equipo de la rosa enfatizó que el plantel superó un entorno adverso provocado tanto por las condiciones de la altitud de la Ciudad de México como por el ensordecedor apoyo de la afición en las gradas del Estadio Azteca. Manifestó que sabían perfectamente que enfrentarían a un México muy duro, pero resaltó la madurez y la serenidad de sus futbolistas para revertir los momentos críticos, manejar los tiempos del balón y concretar las jugadas ofensivas necesarias que les permitieron alzarse con la victoria con un marcador definitivo de tres goles por dos.

La evolución del fútbol mexicano

Por otra parte, el cuerpo técnico europeo extendió una felicitación formal a la escuadra local por el destacado proceso futbolístico exhibido a lo largo del certamen veraniego. Aseguró que la evolución del balompié mexicano es notable y que el partido sirvió como una gran vitrina del nivel actual de la alta competencia. El seleccionado inglés rompió filas para trasladarse de inmediato a su cuartel general, donde iniciarán los trabajos de recuperación física de cara a los cuartos de final que se disputarán en los próximos días.