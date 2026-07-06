Edson Álvarez lamenta eliminación de México en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El capitán y referente de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, expresó su profunda tristeza y frustración tras la dolorosa eliminación del combinado nacional en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, luego de caer en un vibrante encuentro ante el representativo de Inglaterra. En las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Azteca, el mediocampista del Tricolor manifestó visiblemente afectado que la derrota duele muchísimo debido al gran esfuerzo, la entrega y la ilusión colectiva que mantenía el plantel de hacer historia ante su propio pueblo.

Edson Álvarez expresa su frustración tras la derrota

El futbolista profesional reconoció que el equipo nacional compitió al tú por tú frente a una de las potencias mundiales más sólidas del torneo internacional, logrando poner en serios aprietos la estructura táctica de los británicos durante los noventa minutos de la batalla deportiva. Álvarez agradeció de manera sincera el respaldo incondicional brindado por los millones de aficionados en las gradas y las plazas públicas del país, lamentando no haber podido asegurar el histórico pase al tan ansiado quinto partido de la justa veraniega.

Evaluación interna tras la eliminación

Por otra parte, el centrocampista exhortó a los jóvenes integrantes del plantel a asimilar el aprendizaje obtenido en esta competencia de alta exigencia y a mantener la frente en alto de cara a los futuros compromisos del ciclo futbolístico internacional. La Selección Mexicana cierra así de manera oficial su participación como coanfitrión del certamen de la FIFA, abriendo un periodo de receso y evaluación interna por parte de los directivos de la federación local para reestructurar las bases del proyecto deportivo nacional.