Donald Trump interviene ante FIFA por Balogun

WASHINGTON, Estados Unidos.- El expresidente estadounidense Donald Trump generó una intensa polémica internacional al aceptar públicamente que intervino directamente ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión exhaustiva de la tarjeta roja impuesta al delantero Folarin Balogun. La expulsión del atacante de la Selección de Estados Unidos ocurrió durante el crucial compromiso correspondiente a las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026, un incidente que mermó considerablemente las aspiraciones futbolísticas de la escuadra norteamericana en la justa veraniega.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su residencia oficial de Florida, el exmandatario reconoció que mantuvo una conversación de carácter privado con el máximo jerarca del balompié internacional para expresar su rotunda inconformidad con las decisiones del cuerpo arbitral. Trump calificó la amonestación y posterior expulsión de Folarin Balogun como una determinación injusta que afectó gravemente el espectáculo deportivo y el desempeño de la escuadra de las barras y las estrellas, argumentando que las jugadas polémicas del torneo coorganizado por su país ameritan una mayor transparencia tecnológica.

La intervención de Trump ante la FIFA

Por su parte, los voceros oficiales de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y de la propia FIFA han evitado emitir comentarios institucionales sobre el alcance de estas declaraciones políticas que interfieren con la autonomía reglamentaria del campeonato. El delantero estadounidense se perderá el próximo cotejo oficial de su representativo debido a la suspensión automática por la tarjeta roja directa, mientras que colectivos arbitrales criticaron severamente las expresiones del líder político, señalando que presionan indebidamente las estructuras de justicia deportiva vigentes.