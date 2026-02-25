Rockies de Frontera empatan serie ante Charros de Gabino Vázquez en Monclova

En su debut en la Liga de Béisbol "Jesús Armendáriz", los Rockies de Frontera dividieron honores con los Charros de Gabino Vázquez, tras una cerrada serie que protagonizaron dentro de la segunda fecha del calendario regular.

Los Charros pegaron primero al sellar una paliza de 13 carreras a 3 en el primer encuentro del doble cartel que escenificó en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA; el acierto fue para Santiago Álvarez quien lanzó 3 entradas completas tras relevar al abridor Ricardo Gutiérrez, mientras que Emiliano Guerra se llevó la derrota, contando con el apoyo de 4 relevistas.

Oswaldo Hernández destacó en la registradora con efectividad de 4-3 y Axel Lozada se fue de 4-2, con un jonrón, para comandar una ofensiva que labró la ventaja de los sombrerudos con triple producción en la tercera, quinta y sexta entrada, además de un rally de 4 en el cuarto rollo que fue elaborado sin conectar un solo hit, luego de recibir 7 pasaportes consecutivos.

En la segunda confrontación, Víctor Silva contuvo a la ofensiva rival y Manuel Leija conectó de 3-3, aportando 3 anotaciones, para guiar a los Rockies a un triunfo por pizarra de 6 carreras contra 3, con la cual se emparejó la serie.

Leija y Orlando Zúñiga timbraron en el primer rollo para poner al frente a la novena fronterense, luego Víctor Silva, Emir Zapata y el mismo Leija agregaron 3 rayitas más en la quinta tanda, mientras que éste último selló la ventaja con una solitaria anotación en el séptimo capítulo; a su vez, los Charros recortaron la diferencia con timbres de Alejandro Zúñiga y Gustavo Ibarra en el tercer inning.

Silva lanzó la ruta completa para anotarse el acierto y poner a los Rockies con marca de 1-1, luego de haber descansado en la primera serie, mientras que los Charros se quedaron con récord de 2-2.