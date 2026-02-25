Juan Carlos Dávila anota gol agónico y empata 5-5 para Chinameca

Juan Carlos Dávila se vistió de héroe tras aparecer al minuto 94 con un agónico gol, con el cual rescató un empate para el Deportivo Chinameca por marcador de 5-5 frente al Juventus FC, en uno de los partidos más reñidos que registró la jornada 9 del balompié municipal de Monclova.

El pasado domingo, la cancha de la Unidad Deportiva fue escenario de partidazo que tuvo goles al por mayor, volteretas, expulsiones y drama, y que terminó con una justa igualada.

La escuadra de la colonia Chinameca tomó ventaja antes del descanso, al minuto 42, con una brillante anotación de Emmanuel Ruiz, luego Héctor Valdez apareció en el complemento para firmar un 2-0 que parecía encaminar al cuadro auriazul al triunfo. Sin embargo, la Juve reaccionó de forma contundente y logró revertir los cartones en unos instantes, con goles de José Trejo al minuto '56, Pedro Mata al '60 y Gabriel Zavala al '62.

Pese al duro golpe recibido, la "China" no se derrumbó y siguió atacando, encontrando el tercer tanto al minuto 70 por conducto de Francisco Hernández, para volver a nivelar los cartones.

Momentos después, al '74, Roberto Jiménez mandó el esférico al fondo de la red para regresarle la ventaja al Juventus FC, mientras que Gilberto Núñez respondió por la Chinameca al '80 con un gol que puso el marcador 4-4 y parecía sellar el empate de una vez por todas.

Ninguno de los dos equipos se quedó conforme con el empate, por lo que continuaron con una postura ofensiva con el objetivo de llevarse los 3 puntos. La Juve volvió a adelantarse al '87 con un tanto de Daniel Martínez, solo necesitaba ajustar su defensiva y consumir el cronómetro para agenciarse el triunfo, pero el Deportivo Chinameca no se rindió y en la compensación encontró su recompensa.

Justo al minuto 84, cuando instantes antes de que el árbitro Jorge Sandoval pitara el final del cotejo, Juan Carlos Dávila apareció de forma oportuna para firmar el gol que le otorgó un sufrido y justo empate al conjunto de la "China".

Con el resultado, el Juventus FC llegó a 14 puntos, manteniéndose en la parte alta de la tabla en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol, mientras que el Deportivo Chinameca alcanzó las 12 unidades.