Acereros de Monclova inicia su pretemporada 2026 en el Estadio Kickapoo

La Furia Azul entrenó ayer en el diamante del "Horno más grande de México", contando con varios jugadores estelares.

Este lunes, Acereros de Monclova dio inicio oficialmente a su Pretemporada 2026 con una práctica en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, contando ya con la presencia de varios jugadores del primer equipo para trabajar bajo la dirección del cuerpo técnico liderado por el manager Juan Gabriel Castro. Algunos referentes como Wilmer Ríos y Rodolfo Amador, entre otros jugadores del roster, llegaron puntuales a la primera sesión de pretemporada en la que se realizó trabajo físico, práctica de bateo, pitcheo y fileteo, además de una charla técnica.

Con los jugadores que ya han reportado al campamento y los que se sumen durante la semana, Acereros disputará sus primeros juegos de preparación este fin de semana, enfrentando a Sultanes de Monterrey, mientras que el próximo lunes está marcada como la fecha límite para que el equipo esté completo.