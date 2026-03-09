Selección de Coahuila triunfa en softbol juvenil mayor: clasifica a la Olimpiada Nacional

Con sólido pitcheo y un ataque explosivo, la Selección de Coahuila de softbol juvenil mayor femenino aseguró su clasificación a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, luego de dominar la etapa Regional que se celebró en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El representativo coahuilense firmó una actuación contundente durante el certamen celebrado el fin de semana, al ganar sus cuatro compromisos y cerrar la eliminatoria con marca perfecta, consolidándose como uno de los equipos favoritos rumbo a la justa nacional que esta vez tendrá como sede el Estado de Puebla.

La actividad para las dirigidas por Cynthia Villastrigo, y los coaches Filiberto Córdova y Victor Valera, inició el viernes con una doble jornada en la que Coahuila dejó en claro su potencial ofensivo. En su primer compromiso, el representativo estatal se impuso a la selección de Nuevo León por pizarra de 9 carreras a 5, y más tarde, en su segundo partido del día, venció al anfitrión Tamaulipas por 10-5, resultado que lo colocó como el contendiendo principal dentro del certamen.

Para el sábado, la escuadra coahuilense mantuvo el ritmo dominante y selló su clasificación con otro par de victorias. En su primer compromiso de la jornada, Coahuila superó con claridad a la selección de San Luis Potosí por pizarra de 10 carreras a 1, en un duelo donde el pitcheo y la ofensiva se combinaron para encaminar una victoria sin mayores complicaciones.

Posteriormente, el conjunto integrado por jugadoras de Monclova, Saltillo, Sabinas y Piedras Negras, cerró su participación con una contundente victoria sobre Durango por pizarra de 14-1, resultado con el que aseguró el liderato del Regional y el boleto a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.