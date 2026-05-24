Acereros de Monclova aseguran serie tras vencer a Dorados de Chihuahua

Rolando Mora lanzó 5 herméticas entradas tras ingresar de emergencia por la expulsión de Amilcar Carreón, quien no aparecía activado en el roster; la ofensiva respaldó con un rally de 4 en el sexto rollo, y los Acereros de Monclova aseguraron la serie tras vencer a los Dorados de Chihuahua por pizarra de 8-1.

En la primera entrada, Luis González sacó un rodado de out a primera base y remolcó a Aldo Núñez con la carrera que abrió el score, mientras que Balbino Fuenmayor con sencillo al izquierdo produjo el 2-0 en los spikes de Alan Trejo. Un capítulo después, Bryan Corral detonó jonrón con elevado por el derecho, llevándose por delante a Jacob Rhinesmith, para sumar dos más a la cuenta del acero.

Para la sexta tanda, la novena monclovense se despegó considerablemente con un rally de 4. Luis González inició el ataque impulsado por Rodolfo Amador con rodado al prado central, Jacob Rhinesmith empujó a Balbino Fuenmayor con la sexta, el debutante David Hensley produjo una más con línea que mandó al plato a Rodolfo Amador, mientras que Rhinesmith timbró el 8-0. Por su parte, los Dorados evitaron la blanqueada en el fondo del noveno capítulo con una anotación de Juan Yepez, ante el relevo de Christian Cosby.

Mora tiró 5 dominantes innings sin carrera en contra, le pegaron 3 hits, dio un boleto y dejó a 6 rivales abanicando la brisa, para anotarse el éxito con eficientes relevos de Pedro Reyes y Christian Cosby, a la vez que Emilio Vargas se llevó la derrota.

Al ataque, Hensley se presentó con la Furia Azul bateando de 4-2, mismo desempeño de Rhinesmith y Fuenmayor, mientras que Alan Trejo se fue de 5-2 y Bryan Corral de 4-1, con su primer vuelacercas en LMB. Hoy en el tercer juego, Acereros buscará la limpia con Wilmer Ríos como probable abridor ante Caleb Smith.