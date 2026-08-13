Club Deportivo Miravalle sufre su cuarta derrota: Cuervos FC gana 3-0

En duelo de sotaneros de la categoría Premier Plus, Cuervos FC salió mejor librado al superar al Club Deportivo Miravalle por marcador de 3-0, al enfrentarse dentro de la cuarta jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

Desde el silbatazo inicial, los emplumados ejercieron una clara superioridad sobre la cancha de la Unidad Deportiva y contaron con una letal actuación de Alan Bautista para inclinar la balanza.

El dorsal "27" de Cuervos fue el encargado de abrir el marcador a los 27 minutos del primer tiempo, y en la parte complementaria volvió a marcar al 49 para completar su doblete y enfilar a la victoria.

Por su parte, Adrián Segovia apareció al minuto 75 con una anotación que liquidó anímicamente a la "Mira" y selló el 3-0 en el marcador final.

De esta manera, los Cuervos registraron su primera victoria en el presente Torneo Clausura 2026 y llegaron a 4 puntos para despegarse del sótano, lugar en el que se quedó el C.D. Miravalle sin sumar unidades después de 4 derrotas al hilo.