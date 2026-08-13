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Club Deportivo Miravalle sufre su cuarta derrota: Cuervos FC gana 3-0
Cuervos FC se aleja del fondo de la tabla tras una contundente victoria en la cuarta jornada del torneo.
En duelo de sotaneros de la categoría Premier Plus, Cuervos FC salió mejor librado al superar al Club Deportivo Miravalle por marcador de 3-0, al enfrentarse dentro de la cuarta jornada de la Liga Municipal de Fútbol.
Desde el silbatazo inicial, los emplumados ejercieron una clara superioridad sobre la cancha de la Unidad Deportiva y contaron con una letal actuación de Alan Bautista para inclinar la balanza.
El dorsal "27" de Cuervos fue el encargado de abrir el marcador a los 27 minutos del primer tiempo, y en la parte complementaria volvió a marcar al 49 para completar su doblete y enfilar a la victoria.
Por su parte, Adrián Segovia apareció al minuto 75 con una anotación que liquidó anímicamente a la "Mira" y selló el 3-0 en el marcador final.
De esta manera, los Cuervos registraron su primera victoria en el presente Torneo Clausura 2026 y llegaron a 4 puntos para despegarse del sótano, lugar en el que se quedó el C.D. Miravalle sin sumar unidades después de 4 derrotas al hilo.