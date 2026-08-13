Deportivo Chinameca logra su primer triunfo en la Premier

Daniel Martínez se convirtió en la figura principal de la jornada 4 en la categoría Premier del balompié municipal, al firmar un póker de goles que apuntaló la victoria del Deportivo Chinameca sobre Deportivo Bella por marcador de 5-4, en cotejo disputado el pasado fin de semana.

Martínez salió a la cancha de la Unidad Deportiva con la mecha encendida y terminó anotando en cuatro ocasiones, incluyendo un gol en la compensación que le valió al Chinameca para definir el triunfo de forma agónica. Por su parte, Marco Luna se hizo presente con una valiosa anotación que impulsó al conjunto azul para buscar la tardía remontada.

Por su parte, el Deportivo Bella no supo aprovechar una tempranera ventaja. Los goles de Elian Torres, Jorge García, Axel Estrada y Bladimir Ayala terminaron valiéndole al conjunto de negro para aminorar la diferencia en los cartones finales.

A base de lucha y esfuerzo, el Deportivo Chinameca logró sacar su primer triunfo de la campaña y escaló algunos lugares en la tabla al llegar a 5 unidades, mientras que la sorpresiva derrota estancó a La Bella en 9 puntos.