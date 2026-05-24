Acereros blanquean 10-0 a Astros: Enrique Rodríguez brilla

Enrique Rodríguez estuvo intratable en el montículo y Mateo Moreno encendió la ofensiva con una jornada perfecta en la caja de bateo, para guiar a los Acereros a una contundente blanqueada de 10-0 sobre Astros en el juego decisivo de la serie de playoffs, en la Liga de Béisbol Furiazul.

La tropa de acero tomó el control desde temprano. Axel Alejo y Mateo Moreno timbraron las primeras carreras en el inning inicial, mientras que en la tercera entrada, la diferencia se amplió con triple producción elaborada por Edwin Hernández, Alejandro Jiménez y el mismo Moreno, para poner los cartones 5-0.

El ataque continuó en la cuarta tanda con otra carrera de Edwin Hernández, mientras que el rally llegó en el fondo del quinto episodio, con 4 anotaciones que valieron para decretar el nocaut. Iker López pegó un cuadrangular de 2 carreras, mientras que Enrique Rodríguez y Edgar Arichel se encargaron de redondear la ventaja con otro par de rayitas.

Desde la lomita, Enrique Rodríguez lució dominante en 5 innings para apuntarse la victoria. El derecho terminó la ruta sin permitir carrera, toleró apenas 3 imparables, recetó 6 chocolates y otorgó 2 pasaportes. A la ofensiva, Mateo Moreno encabezó el ataque al batear de 3-3 con par de dobletes y un sencillo, seguido por Alejandro Jiménez e Iker López, quienes conectaron de 3-2, mientras que Edwin Hernández se fue de 4-2.

Por los Astros, Brandon Delgado cargó con el descalabro que significó la eliminación tras recibir 5 carreras en 2.2 entradas de labor, contando con relevos de Angelo Salazar y Daniel Olivo.