Acereros aseguran serie con contundente victoria sobre Sultanes: 15-3

Ramón Hernández produjo 4 carreras, Rhinesmith y Tremo impulsaron 3 respectivamente, y los Acereros aseguraron la serie con un triunfo por paliza de 15-3 sobre Sultanes, en el segundo juego de la serie en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. El acierto fue para Jake Mcsteen en apertura de 6 innings, y perdió Stephen Tarpley.

En la parte alta del primer episodio, los Fantasmas Grises estrenaron los cartones con doblete de Víctor Mendoza que empujó la quinielera a cargo de Johan López.

Después, en el cierre de la inicial, Acereros lanzó una ofensiva certera para darle la vuelta al juego con un rally de 7 carreras. Ramón Hernández disparó línea al central para producir en los spikes de Jacob Rhinesmith y Juan Mora, Rodolfo Amador con rodado al derecho impulsó a Luis González, luego Alan Trejo conectó jonrón Hernández y Amador a bordo para ampliar la ventaja 6-1, mientras que Fernando Flores anotó una más y cerró el ataque remolcado por Jacob Rhinesmith con sencillo al prado central.

López volvió a timbrar en el tercer episodio para acercar a los regios, pero la Furia Azul reanudó la artillería en el fondo de la quinta y le dio tintes de paliza al score. Jecksson Flores con rodado de out a primera produjo la octava por medio de Alan Trejo, Jacob Rhinesmith con elevado de sacrificio impulsó a Fernando Flores, mientras que Juan Mora y Luis González anotaron remolcados por Ramón Hernández con rodado al bosque derecho.

Para el cierre de la sexta, Jacob Rhinesmith pegó con rodado al central y mandó a Eric Filia al plato con la duodécima carrera para el equipo de casa, mientras que los Fantasmas Grises sumaron una más en la octava alta por medio de Josh Lester.

Monclova terminó remachando el triunfo en el fondo de la octava tanda con triple producción, la cual inició Abiam Cruz remolcado por Aldo Núñez, Bryan Corral produjo con rodado de out a primera base y timbró Jecksson Flores, mientras que Jacob Rhinesmith selló el 15-3 empujado por Carlos Tirado con rodado a tercera base.