Sebastián García conquista el oro en la Copa del Mundo de Tiro en Shanghái

El monclovense Sebastián García Flores subió a lo más alto del podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Shanghái, China.

En una final de alto voltaje, llena de drama hasta la última serie, el mexicano se colgó un histórico oro en arco compuesto individual tras resolver todo en una flecha de desempate.

En su ruta hacia la gloria, García Flores tuvo que fajarse en semifinales ante el danés Martin Damsbo, a quien superó por un apretado 146-145 en un duelo de precisión milimétrica.

Ya en la gran final, el juvenil monclovense volvió a mostrar nervios de acero al empatar 145-145 frente al francés Nicolás Girard, forzando el desempate (9-9), donde la flecha de Sebastián fue la más cercana al 10 para darle la victoria a México en esta segunda etapa del certamen mundialista.

Este resultado le significó a Sebastián su primera medalla de oro individual dentro del serial de Copas del Mundo, luego de haberse quedado a un paso en 2025 con la plata en Central Florida.

Además, se convirtió en el segundo arquero mexicano de compuesto varonil en asegurar su lugar en una Final de Copa del Mundo, después de Julio Fierro en 2012.

Por su parte, la también monclovense Dafne Quintero se quedó rozando el podio tras finalizar en la cuarta posición del arco compuesto individual femenil.

La arquera dio pelea hasta el último disparo, pero cayó en semifinales ante la mexicana Maya Becerra, y posteriormente sucumbió en el duelo por el bronce ante la estadounidense Alexis Ruiz por 148-145.

Ahora, el circuito apunta a su siguiente parada en Antalya, Turquía, del 9 al 14 de junio, antes de cerrar en Madrid, España, del 7 al 12 de julio, donde la legión monclovense buscará seguir dando en el blanco.