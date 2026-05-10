Lionel Messi brilla en victoria de Inter Miami sobre Toronto FC

Con una actuación brillante de Lionel Messi, quien anotó su noveno gol de la temporada en la MLS y brindó dos asistencias, Inter Miami sumó su sexta victoria fuera de casa en 2026 al imponerse 4-2 este sábado en su visita a Toronto FC.

Messi, de 38 años, anotó su gol 86 en 101 partidos con el cuadro del sur de Florida, en un juego en el que actuó los noventa minutos y permitió que Las Garzas se acerquen al Nashville SC, líder de la Conferencia Este.

El club rosa es segundo provisionalmente con 22 puntos en 12 partidos, a una unidad del puntero, que sin embargo tiene dos encuentros menos.

"El equipo tuvo una presencia futbolística importante", destacó el técnico del Inter, el argentino Guillermo Hoyos, en conferencia de prensa. "Creo que el resultado se queda corto a nivel de situaciones, nuestro equipo tiene una presencia importante en cualquier lado".

La ausencia de once jugadores por lesión en el BMO Field, en Toronto, significó un reto importante para los locales, mientras que Miami buscaba reponerse de la derrota 4-3 frente a Orlando City la jornada anterior.

Con dominio de la posesión de la pelota y el ritmo de juego, todo estaba servido para una brillante actuación de Messi, quien participó en tres de los cuatro goles del Inter.

Pero fue su compatriota Rodrigo de Paul (43') quien abrió el marcador con un gran remate picado y de primera intención luego de un tiro libre.

El 10 habilitó luego, en el minuto 56, al uruguayo Luis Suárez, para que este definiera en un mano a mano frente al arquero Luka Gavran.

El charrúa, de 39 años y quien esta semana dijo estar a disposición de la selección uruguaya para la Copa del Mundo, llegó a 45 dianas en 96 partidos con la camisa interista.

Al 73', el astro argentino repitió la misma dosis con el español Sergio Reguilón, quien anotó su primer tanto en el fútbol norteamericano.

Dos minutos más tarde, y a servicio de De Paul, Messi definió con remate cruzado dentro del área para poner el partido 4-0 y fuera del alcance del equipo que dirige Robin Fraser.

Los minutos finales volvieron a ser de apremio para Inter Miami gracias a un par de anotaciones del colombiano Emilio Aristizábal, hijo del exdelantero cafetero Víctor Hugo Aristizábal, que adornaron el marcador.

Los locales quedaron en la novena posición de la Oeste con 14 unidades.

"Ninguna preocupación", afirmó Hoyos al ser consultado sobre el cierre del partido. "Hay cosas buenas, esto es un juego y se manifiesta de diferentes formas, es de agradecer el juego que hicieron en un campo difícil".