Tecateras vencen a Las Javis: triunfo contundente en Monclova

Con rallies de 5 carreras en la tercera y sexta entrada, el equipo de Tecateras labró un abultado triunfo sobre Las Javis por pizarra de 12-5 en encuentro que sostuvieron ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, dentro de la undécima serie del Softbol Femenil Municipal.

Josefina Martínez echó a andar la maquinaria ofensiva en el segundo capítulo, Rebeca Chan contribuyó con una anotación en la cuarta tanda, mientras que los rallies de 5 en el tercero y sexto rollo valieron para definir el triunfo con tintes de paliza.

A su vez, Las Javis en la cuarta entrada con un timbre de Emili Córdova, luego Melany Córdova se hizo presente en la quinta con una rayita más, mientras que en la sexta elaboraron una triple producción para hacer más decoroso el resultado.

La certera ofensiva de las Tecateras fue respaldada en el círculo de pitcheo por Rebeca Chan con sólida labor de 5 innings, mientras que Cinthya Montoya cargó con la derrota.

Con lo hecho en las tres primeras entradas, al equipo de Vaqueritas Rojo le alcanzó para fraguar un triunfo por pizarra de 12 carreras contra 2 sobre Juniors Juvenil, en otro cotejo de la fecha 11.

Los sombrerudas fabricaron un rally de 5 carreras en el fondo de la primera entrada para ponerse al frente, luego sumaron 4 más en la segunda, mientras que Kamila Moreno, Nicole Valdez e Isabella Castellanos anotaron en el tercer episodio para ponerle el cerrojo al triunfo. Por la escuadra derrotada, Hana Aguilar y Renata Ibarra pintaron rayitas en la apertura del primer rollo, las cuales evitaron la blanqueada.

En el duelo de serpentinas, Nicole Valdez se anotó el acierto y la derrota fue para Hadasa Rodríguez.