Victoria de Acereros 8-4 ante Toros: Alan Trejo se estrena con jonrón

Alan Trejo pegó jonrón de 3 carreras, su primer vuelacercas en LMB, para comandar un ataque determinante en la tercera tanda. Jackson Goddard tiró 6 sólidas entradas, y los Acereros vencieron a los Toros de Tijuana por pizarra de 8 carreras contra 4, para emparejar la serie.

Los Toros atacaron desde el cierre de la primera entrada. Hernán Pérez sacó una línea al jardín izquierdo para empujar a Junior Lake con la carrera de la quiniela, luego Franchy Cordero sacudió a Goddard con jonrón llevándose por delante a Hernán Pérez, para ampliar la ventaja 3-0.

Posteriormente, la Furia Azul se acercó en el segundo capítulo con un batazo de cuatro esquinas de Santiago Chávez, quien sacó la esférica del diamante entre los jardines izquierdo y central.

Para la tercera entrada, Acereros le dio la vuelta a los cartones con un explosivo rally de 7. Bryan Corral recortó empujado por José Peraza, luego Balbino Fuenmayor movió a Luis González con la carrera del empate; Rodolfo Amador sacó un fly de sacrificio para que Peraza timbrara la del despegue; Ramón Hernández sumó una rayita más, mientras que Alan Trejo se estrenó con jonrón en LMB, llevándose por delante a Balbineitor y Juan Mora, para tomar ventaja de 8-3.

En el fondo del tercer episodio, los locales reanudaron la ofensiva y recortaron la distancia con un timbre de Rafael Ortega que empujó a Cordero con rodado de out, todavía ante los lanzamientos de Goddard; después, Cordero remolcó su cuarta carrera de la noche, con línea al prado izquierdo para remolcar a Ortega en el octavo capítulo y cerrar el score.

Jackson completó 6 capítulos de labor con 4 rayitas y 6 indiscutibles permitidos, a cambio de 6 ponches propinados, para anotarse el triunfo. Ivan Armstrong cumplió con otra entrada en blanco, le siguió Chavez Fernander con un tercio trabajado y una carrera aceptada, después desfiló Carlos Romero con dos tercios sin daño, mientras que Ryley Gilliam bajó el telón en la novena tanda con dos chocolates y un bateador dominado, acreditándose el salvamento. Por los locales, la derrota fue para Luis Reyes.

Acereros saldrá esta noche con Jake Mcsteen para buscar el triunfo y quedarse con la serie, ante Noah Skirrow.