Águilas de Nava vencen a Acereros 9-1: Armando Guerrero brilla

Armando Guerrero bateó de 3-2 con una tercia de carreras aportadas y Alan Pérez conectó de 2-2 con un par de producciones, para impulsar a las Águilas de Nava a un triunfo sobre Acereros por pizarra de 9-1, dentro de la categoría 11-12 años de la Liga Furiazul.

Los emplumados no tardaron en ponerse al frente. En la primera entrada, Guerrero pegó un rodado de out que alcanzó para empujar la quinielera en los spikes de Adrián Hernández; después, en la tercera tanda, Alan Pérez timbró la segunda rayita, mientras que Guerrero y Esteban Treviño sumaron un par de anotaciones en la cuarta tanda para ampliar la ventaja.

En el sexto capítulo, las Águilas amarraron el triunfo con un rally de 4 carreras. Ignacio Cerda anotó tras ser remolcado por Armando Guerrero, luego éste timbró la sexta empujado por Alexis Salinas con sencillo, mientras que Alan Pérez pegó sencillo entre los jardines central y derecho para producir 2 más en los spikes de Esteban Treviño y Diego De los Santos.

Sólo para hacer más amplia la diferencia, Guerrero pintó su tercera rayita del encuentro en el séptimo innings, empujado por Diego de los Santos. Por el bando contrario, Valente González anotó en el fondo de la cuarta tanda para evitar la blanqueada.

El éxito se sumó a la cuenta personal de Diego de los Santos, quien lanzó por espacio de 4 entradas con una carrera y un hit admitido, además de otorgar 6 bases por bola y ponchar a 8 bateadores, contando con relevo de Ignacio Cerda, mientras que la derrota se la llevó Adrián Garza en labor de rollos.