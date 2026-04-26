Potros Monclova busca liderato en Piedras Negras: enfrentan a Venados

Con la consigna de amarrar el liderato general, los Potros de la colonia Tecnológico viajan hoy a Piedras Negras para enfrentar al Club Venados en la penúltima jornada de la Temporada Juvenil 2026.

En triple cartelera que iniciará en punto de las 10:00 de la mañana en la ciudad fronteriza, Potros enfrentará a los astados en un duelo por el liderato absoluto de la categoría U-14, en la que ambas escuadras comparten la primera posición del standing con récord de 6-0.

Por otra parte, en la categoría U-16, los corceles buscarán un triunfo que los mantenga cerca del primer puesto, pues actualmente marchan con récord de 5 victorias y un empate, en la segunda posición; mientras que en U-18, Potros tiene marca de 6-0 y también saldrá con el objetivo de seguir invicto y liderando.

En lo que respecta a la tabla de mejor desempeño, la escuadra monclovense marcha al frente con un total de 17 juegos ganados, un empate y sin conocer la derrota, sumando 35 puntos. Detrás de Potros aparecen los Vaqueros de Acuña con 16 victorias y 5 tropiezos para un total de 32 unidades, seguidos por Venados, Dragones, Armadillos de Nueva Rosita, Águilas, Cougars, Osos y Broncos.