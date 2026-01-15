La Asociación de Karate y Artes Marciales de Coahuila presenta su calendario 2026

El pasado fin de semana, la dirigencia de la Asociación de Karate y Artes Marciales de Coahuila realizó su asamblea anual para comunicar a sus afiliados el calendario de actividades para el presente 2026.

En las instalaciones del gimnasio Shito Kai Monclova, el presidente del organismo, Miguel Flores, y el secretario Virgilio Hernández, se reunieron con representantes de los clubes privados y municipales afiliados para dar a conocer el programa de eventos.

La dirigencia dio a conocer que el calendario de actividades iniciará el próximo 18 de enero con un seminario en línea, continuando en febrero con el Torneo Estatal 2026 que se realizará el día 8, y el Seminario de Kobudo que tendrá lugar el día 22, ambos con sede en Monclova.

Los afiliados también fueron informados del IX Torneo Nacional de Karate y Kobudo que se efectuará del 6 al 8 de marzo en Monterrey, mismo que será selectivo para el Campeonato Mundial de Rumania 2026. Posteriormente, en agosto, el 16 y 17 de agosto se realizará el Open Mexicano de Karate en Zacatecas, mientras que del 29 de octubre al 11 de noviembre se disputará el Campeonato Panamericano en Monterrey, mientras que el calendario cerrará con un Torneo Estatal programado para el día 22 de noviembre, el cual tentativamente se efectuará en Monclova.

Además de la publicación del calendario de actividades, la dirigencia de la Asociación Estatal también llevó a cabo la afiliación de clubes y la revisión de asuntos generales, para luego clausurar formalmente la asamblea anual.