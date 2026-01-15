Inoxidables logran remontar y ganar a Ludópatas en semifinal

Los Inoxidables despertaron en la recta final del encuentro y lograron darle la vuelta a los cartones para sellar una contundente victoria de 19 carreras a 9 sobre la escuadra de Ludópatas, tomando ventaja en la semifinal por la categoría C-1 de la Liga de Softbol Acero.

En el primer encuentro de la serie que se disputó el pasado fin de semana en el diamante de la Unidad Deportiva, Aarón Márquez bateó de 5-4. Ernesto Benítez se fue de 4-3 con vuelacercas y 3 rayitas aportadas, mientras que Oziel Flores conectó de 4-2 con un par de anotaciones para comandar el ataque que impulsó la remontada.

Por su parte, Rubén Mijares soportó el resultado con una sólida labor de 8 innings en el círculo de pitcheo, de donde salió victorioso frente a Rolando Orona.

Los Ludópatas cerraron la sexta entrada con una ventaja de 8-6 y parecían enfilarse al triunfo, sin embargo, la artillería de los Inoxidables respondió oportunamente en la sexta tanda para comenzar a labrar la voltereta. Livan Hernández y Ernesto Benítez conectaron cuadrangulares con los que lideraron un rally de 6 carreras que revirtió el dominio en los cartones, 12-8.

Posteriormente, en el fondo de la séptima tanda, Eduardo Rodríguez pegó jonrón solitario para acercar a los apostadores, pero los Inoxidables no se conformaron y en la octava tanda reanudaron la ofensiva, sellando el triunfo con una producción de 7 carreras que incluyó un vuelacercas de Aylin Olivares.

Con este resultado, los Inoxidables se pusieron 1-0 ante Ludópatas, mientras que en la otra serie semifinal, los Molos se anotaron el primer triunfo ante Ángeles.