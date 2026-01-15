Tigres vencen a Astros 6-5 en emocionante partido: semifinal Liga de Béisbol

Con timbres de Martín Banda y Everardo Muñiz en el cierre de la séptima entrada, los Tigres dieron la vuelta a la pizarra y superaron dramáticamente a la novena de Astros por la mínima diferencia de 6-5, para emparejar la serie semifinal de la Liga de Béisbol de Jugadores de 60 años y más.

En duelo que se libró ayer en el Parque Ferrocarrilero, los felinos consiguieron un triunfo vital para continuar en la disputa del pase a la final.

Los Astros se adelantaron en el primer rollo con anotaciones de Marino Calderón y Juventino Interial, mientras que los Tigres respondieron en la parte baja del mismo episodio con timbres de Martín Banda y José Garibay para nivelar los cartones.

Posteriormente, José Rodríguez anotó en la segunda tanda para despegar a los Astros y César Villarreal sumó una rayita más para poner el score 4-2, en tanto que los felinos descontaron en la parte baja con una rayita pintada por Everardo Muñiz.

Para el quinto episodio, Emeterio González contribuyó con su segunda anotación de la tarde para ampliar la ventaja de los espaciales por 5-3; por su parte, Martín Bernal recortó la distancia con anotación en el fondo de la misma entrada, mientras que en la séptima tanda timbró por tercera ocasión, acompañado por Everardo Muñiz para consumar la victoria de los Tigres.

En el montículo, Alejandro Cruz lanzó toda la ruta y se agenció el acierto ante Guadalupe Rodríguez. Por otro lado, hoy en el Parque "Chacho" Córdova se jugará el segundo de la serie entre Lobos y XX de Estancias, en busca del otro boleto a la final de la Liga de 60 y más.