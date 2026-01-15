Acereros de Monclova confirma la salida de Kennys Vargas para 2026

Kennys Vargas no vestirá la franela de los Acereros de Monclova en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. La directiva de la organización monclovense hizo oficial la salida del puertorriqueño, quien tuvo una breve pero productiva etapa defendiendo los colores de la llamada Furia Azul.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club agradeció el aporte del cañonero, destacando su aportación durante su estancia con el equipo. "Agradecemos a Kennys Vargas por su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado defendiendo los colores de la Furia Azul durante su etapa con la organización. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos, tanto dentro como fuera del terreno de juego", expresó la institución.

Vargas, de 35 años de edad, se incorporó a los Acereros a principios del mes de mayo de la Temporada 2025, generando grandes expectativas por su reconocida capacidad de producir carreras y aportar poder al line up. A lo largo de su participación con Monclova, el "Gorila Power" disputó 53 encuentros, en los que conectó 36 imparables, anotó 24 carreras y produjo 29, además de volarse la barda en 13 ocasiones. Su disciplina en el plato también quedó reflejada al recibir 28 bases por bolas, mientras que se ponchó en 34 turnos.

La salida de Vargas representa una baja notable para la ofensiva acerera y se suma a otros movimientos importantes en el roster monclovense de cara al próximo año. Previamente, el lanzador dominicano Anderson Severino dejó la organización tras firmar con los Mets de Nueva York en busca de una nueva oportunidad para regresar a las Grandes Ligas. Asimismo, el joven jardinero Braulio Cavero fue firmado por los Rangers de Texas, dando un paso importante en su proyección profesional.